Candido Montini ucciso a Garzeno, svolta dal Dna? Sospetti su minore interrogato in caserma (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un minorenne è stato portato in caserma a Como per essere interrogato in merito alla morte di Candido Montini, 76 anni, ucciso a coltellate il 24 settembre scorso a Catasco di Garzeno. La svolta potrebbe essere legata alla recente scelta dei militari di procedere con il prelievo a tappeto del Dna degli abitanti

C'è una svolta nell'omicidio di Candido Montini - un minorenne portato in caserma - I carabinieri avevano trovato il suo portafoglio vuoto poco lontano dalla casa e dal negozio. Montini, vedovo, due figli, era in pensione da qualche tempo ma continuava ad alzare ogni mattina la saracinesca della piccola bottega e a preparare le ceste del pane che, per una vita intera, aveva portato casa per casa. (Agi.it)

Candido Montini - l'ex vicesindaco ucciso a coltellate in casa : un minorenne interrogato dai carabinieri - . Il corpo dell'uomo, che gestiva un piccolo negozio. Sono a una possibile svolta le indagini sull'omicidio di Candido Montini, l'ex vicesindaco e consigliere comunale trovato morto in casa a Garzeno, piccolo paese con meno di 700 abitanti in provincia di Como, con evidenti ferite da arma da taglio. (Today.it)

Candido Montini - svolta nelle indagini per l’omicidio : sospettato un minorenne - Probabilmente gli investigatori sono arrivati al minorenne, riferisce l’Ansa, attraverso i controlli incrociati del Dna iniziati nei giorni scorsi tra gli abitanti del paese, che si sono sottoposti volontariamente dopo che sul portafogli della vittima erano state rilevate delle tracce biologiche. (Dayitalianews.com)