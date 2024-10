Campo de' Fiori, occupazioni di suolo pubblico selvagge. Sanzioni per oltre 80mila euro (Di lunedÏ 21 ottobre 2024) oltre 80mila euro di Sanzioni. Queste le multe elevate dalla polizia locale in zona Campo de' Fiori, nell'ambito dei controlli effettuati nelle aree della movida romana. Raffica di multe nella zona della movidaDal centro storico alla periferia le pattuglie hanno accertato circa 1100 Romatoday.it - Campo de' Fiori, occupazioni di suolo pubblico selvagge. Sanzioni per oltre 80mila euro Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedÏ 21 ottobre 2024)di. Queste le multe elevate dalla polizia locale in zonade', nell'ambito dei controlli effettuati nelle aree della movida romana. Raffica di multe nella zona della movidaDal centro storico alla periferia le pattuglie hanno accertato circa 1100

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Premier League LIVE : Tottenham a valanga sul West Ham - in campo United e Newcastle. Alle 18 : 30 l'Arsenal di Calafiori - Messa in archivio la sosta per le nazionali ripartono i vari campionati. Tra questi, vi racconteremo live la giornata di Premier League, che... (Calciomercato.com)

I Cinni del Campo dei Fiori. In campo per aiutare Traversara - Tra Bazzano e Crespellano sono state tante le attività che hanno supportato l’iniziativa dei Cinni. "Ad accoglierci in un magazzino di fianco alla chiesa c’erano i rappresentanti dell’associazione Traversara in Fiore, delegata al coordinamento degli aiuti", racconta Ezio Predieri, animatore dei Cinni di Bazzano, non nuovi a questo genere di iniziative umanitarie. (Ilrestodelcarlino.it)

Calafiori in campo “con una sigaretta elettronica” - l’abbaglio dei tifosi dell’Arsenal : cos’era - L'immagine di Riccardo Calafiori in campo con l'Arsenal contro il PSG che ha disorientato i tifosi dei Gunners. I sostenitori londinesi pensano stia fumando una sigaretta elettronica ma in realtà è un gel energizzante.Continua a leggere . (Fanpage.it)