Zonawrestling.net - Bo Dallas: “I Wyatt Sicks sono frutto del pensiero di Bray, ha scelto i membri uno per uno”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) I, sin dal loro debutto a giugno, sifatti carico della pesante eredità del compianto. La stable, composta da Bo, Nikki Cross, Dexter Lumis, Joe Gacy ed Erick Rowan, ha riportato in WWE l’atmosfera misteriosa ed inquietante che tanto avevamo amato dellaFamily. Macosa ne avrebbe pensato? Sicuramente sarebbe stato felice, dato che tutti idella stablestati scelti da lui in persona! Ha visto qualcosa in loro In una recente intervista con USA Today, Boha dichiarato che ideldi: “Tutto quello che è successo fino ad oggi e accadrà in futuro, se non è un’idea di Windham, ne comprende comunque una parte. Voleva lavorare con loro, li ha scelti personalmente, uno per uno, per ragioni a me quasi sconosciute. Come se avesse visto e sentito qualcosa in loro”.