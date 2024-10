Bergamonews.it - Basket: Treviglio annienta Fiorenzuola, BluOrobica sprofonda in trasferta

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tea Spa Curtatone-Unica Bergamo 94-58 (28-20, 16-8, 21-15, 29-15) Stings: Pasquino 11, Lo 20, Aguirrezabala, Boudet (c) 19, Verri 23, Ciorciari 2, Peralta 8, Almeida 3, Bellacca 3, Cangelosi, Pettovello 5, Bortolotto (Coach: Pablo Romero.: Simoncelli 14, Dore 6, Doneda 2, Dembele 2 Markovic 11, Nespoli (c) 4, Carparelli, Renella, Morelli 5 , Odiphri 2 Mazzoleni 8, Leoni 4. Coach: Marco Albanesi. Arbitri: Bernardi di Cantù e Cignarella di Milano. È unanella sua peggior veste stagionale quella si presenta sul campo (fra l’altro a porte chiuse, per squalifica) degli Stings Curtatone, nella quinta giornata di Serie B Interregionale.