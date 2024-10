Baby Gang, l’album L’angelo del male è certificato platino (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’angelo del male, l’ultimo album di Baby Gang, raggiunge oggi la certificazione platino L’angelo del male, l’ultimo album di Baby Gang, raggiunge la certificazione platino. Un talento innegabile e uno dei più interessanti fenomeni dell’urban attuale ma anche portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l’idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità, Baby, in questo album racconta la storia di un ragazzo di solo 21 anni, la sua vita, le sue battaglie, la sofferenza e la rivincita senza finzioni e senza ipocrisie e lo fa affiancandosi ai più grandi artisti della scena rap italiana che amplificano ancora di più il suo ruolo nel mondo urban attuale. .com - Baby Gang, l’album L’angelo del male è certificato platino Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024)del, l’ultimo album di, raggiunge oggi la certificazionedel, l’ultimo album di, raggiunge la certificazione. Un talento innegabile e uno dei più interessanti fenomeni dell’urban attuale ma anche portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l’idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità,, in questo album racconta la storia di un ragazzo di solo 21 anni, la sua vita, le sue battaglie, la sofferenza e la rivincita senza finzioni e senza ipocrisie e lo fa affiancandosi ai più grandi artisti della scena rap italiana che amplificano ancora di più il suo ruolo nel mondo urban attuale.

