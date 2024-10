Avetrana, la serie di Disney+ fa infuriare il comune pugliese: Chiesta la sospensione immediata (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'uscita della serie che racconta la vicenda del delitto della giovane Sarah Scazzi, presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma, è prevista per il prossimo 25 ottobre. Ma il sindaco di Avetrana teme che danneggi l'immagine della cittadina: ecco cosa sta succedendo. Comingsoon.it - Avetrana, la serie di Disney+ fa infuriare il comune pugliese: Chiesta la sospensione immediata Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'uscita dellache racconta la vicenda del delitto della giovane Sarah Scazzi, presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma, è prevista per il prossimo 25 ottobre. Ma il sindaco diteme che danneggi l'immagine della cittadina: ecco cosa sta succedendo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avetrana contro la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi - ricorso per sospenderla - . (Adnkronos) – Il comune di Avetrana contro la serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi. Gli avvocati difensori del Comune hanno infatti depositato un ricorso cautelare d'urgenza alla competente Autorità giudiziaria per chiedere la rettifica della denominazione della serie tv 'Avetrana. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Caso Scazzi - il Comune di Avetrana chiede la sospensione della serie Disney+ - La serie parla dell’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, avvenuto nel comune tarantino nell’agosto 2010, e sarà trasmessa sulla piattaforma Disney+ a partire dal 25 ottobre. “Risulta indispensabile visionarla in anteprima -scrive ancora il sindaco- al fine di appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola ... (Dayitalianews.com)

Il comune di Avetrana chiede cambiamento titolo e sospensione della serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi - Una porta verso gli inferi dai quali non si fa ritorno’, ambientata ‘tra terre riarse, strade abbacinanti per il sole, tristi bar centri di incontri serali’ che tende a far ‘rivivere un mondo di provincia chiuso e asfissiante guidato da una cattiveria che segna senza via di scampo relazioni, amicizie e parentele'”. (Ilfattoquotidiano.it)