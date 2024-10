Antimafia, De Raho: “Aggressione a me e Scarpinato è sotto gli occhi di tutti. Incompatibilità? Dovrebbe astenersi Gasparri” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Penso che sia sotto gli occhi di tutti che vi è una chiara Aggressione a Scarpinato e a me“. Il parlamentare del M5s, ex capo della procura nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, risponde cosi a ilfattoquotidiano.it sulle modifiche alla legge istitutiva della Commissione parlamentare Antimafia che escluderebbero dai lavori, per Incompatibilità, gli ex pm che in passato hanno trattato i dossier di cui si occuperà la Commissione. “Ricordo che Gasparri disse ‘io devo andare in commissione Antimafia perché da un lato devo impedire a Cafiero De Raho di farne parte e dall’altro devo difendere Berlusconi e Dell’Utri dall’attacco della procura di Firenze’ – dice l’ex procuratore nazionale che chiosa con una battuta – credo allora che, con la norma che vorranno o che pensano di adottare, il primo a dover uscire sia proprio il senatore Gasparri se si parla di Incompatibilità“. Ilfattoquotidiano.it - Antimafia, De Raho: “Aggressione a me e Scarpinato è sotto gli occhi di tutti. Incompatibilità? Dovrebbe astenersi Gasparri” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Penso che siaglidiche vi è una chiarae a me“. Il parlamentare del M5s, ex capo della procura nazionale, Federico Cafiero De, risponde cosi a ilfattoquotidiano.it sulle modifiche alla legge istitutiva della Commissione parlamentareche escluderebbero dai lavori, per, gli ex pm che in passato hanno trattato i dossier di cui si occuperà la Commissione. “Ricordo chedisse ‘io devo andare in commissioneperché da un lato devo impedire a Cafiero Dedi farne parte e dall’altro devo difendere Berlusconi e Dell’Utri dall’attacco della procura di Firenze’ – dice l’ex procuratore nazionale che chiosa con una battuta – credo allora che, con la norma che vorranno o che pensano di adottare, il primo a dover uscire sia proprio il senatorese si parla di“.

Antimafia - Gasparri : "Non mi lascio intimidire" - la replica di fuoco a Cafiero De Raho - Ci sono attività di denigrazione di protagonisti nella lotta alla mafia e anche di colleghi parlamentari…"; commenta Gasparri. Anche perché ‘vediamo cose che voi umani non potreste neanche immaginare'. Ci sono documenti inoppugnabili. In Italia ci sono dei personaggi che prima fanno una vita poi ne entrano in un'altra per assolvere e tutelare i comportamenti discutibili delle loro vite precedenti. (Iltempo.it)

Antimafia - Conte : “Emendamento anti Scarpinato e De Raho? Ribaltato ordine razionale cose” - Il leader del Movimento 5 Stelle ha quindi ribadito: “Fate attenzione: perché se la dittatura della maggioranza con la forza dei numeri usa questa forza per fare addirittura la guerra a fior di oppositori del governo si crei un precedente per cui si inquina definitivamente il dibattito democratico e politico. (Lapresse.it)

Conte : “Attacchi a Scarpinato? Inaccettabili - vogliono buttare fuori lui e De Raho dalla Commissione Antimafia” - Qui si sta ribaltando completamente l’ordine razionale delle cose“, così Giuseppe Conte, presidente del Movimento5 stelle rispondendo alle domande dei cronisti in piazza Montecitorio in difesa dei due parlamentari pentastellati. “Addirittura in commissione Antimafia, contro due campioni dell’Antimafia, che offrono competenza e una vita specchiata a combattere la mafia, adesso hanno preparato un ... (Ilfattoquotidiano.it)