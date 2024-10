Allattamento a rischio: è il Dirigente Scolastico a valutare se la mansione della docente o collaboratrice scolastica può essere nociva alla salute (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il parto, molte lavoratrici possono affrontare rischi rilevanti per la loro salute e quella del bambino, specialmente se decidono di allattare al seno. Questi rischi variano a seconda del settore lavorativo e delle specifiche mansioni svolte. L'articolo allattamento a rischio: è il Dirigente Scolastico a valutare se la mansione della docente o collaboratrice scolastica può essere nociva alla salute . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il parto, molte lavoratrici possono affrontare rischi rilevanti per la loroe quella del bambino, specialmente se decidono dittare al seno. Questi rischi variano a seconda del settore lavorativo e delle specifiche mansioni svolte. L'articolo: è ilse lapuò

Inquinamento e rischi per la salute al centro di un convegno Ail - Questo il tema al centro del convegno che si è svolto al Centro Congressi Roma Eventi-Fontana di Trevi, dal titolo “Curare è prendersi cura. xl5/f04/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) – L’inquinamento rappresenta un rischio ormai accertato per la salute, soprattutto in presenza di elevate concentrazioni di inquinanti anche per brevi periodi o l’esposizione a ... (Unlimitednews.it)

La partecipazione di Mew a Sanremo Giovani è a rischio a causa di un problema di salute - A rischio la presenza di Mew a Sanremo Giovani? L'articolo La partecipazione di Mew a Sanremo Giovani è a rischio a causa di un problema di salute proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Salmonella nelle scuole di Firenze - la class action dei genitori : «La salute dei nostri bambini è stata messa a rischio» - Insieme ai lei, ci sono altri genitori: «Mio figlia ha perso quattro chili in una settimana. «Mi sono impaurita perché non si muoveva e non rispondeva. Alcuni genitori hanno, infatti, raccontato di bambini che hanno avuto febbre alta fino a 41 e scariche di vomito. I casi di salmonella si sono verificati a fine settembre nelle mense scolastiche gestite da Qualità&Servizi (una società ... (Open.online)