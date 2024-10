Ilrestodelcarlino.it - Addio a Paolo Micalizzi. Critico cinematografico e instancabile cronista: "Figura ineguagliabile"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cultura, cinema e giornalismo in lutto per la scomparsa di una delle loro figure di riferimento in città. È morto a 86 anni ile storico del cinema, autore di diverse biografie tra cui quelle di Florestano Vancini e Carlo Rambaldi. Storico collaboratore del Carlino, per il quale scriveva principalmente articoli sulla Ferrara da grande schermo, e direttore della rivista online ‘Carte di Cinema’, ha pubblicato una quindicina di libri sul cinema ferrarese e sui suoi autori, tra cui ‘Al di là e al di qua delle nuvole. Ferrara nel cinema’, ‘Là dove scende il fiume. Il Po e il cinema’, ‘L’Orlando furioso nel cinema italiano’, ‘Antonio Sturla. Il pioniere del cinema ferrarese’ e ‘Florestano Vancini fra cinema e televisione’.