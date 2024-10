Sport.quotidiano.net - Adamant sconfitta a Pordenone. Non bastano Marchini e Santiago

(Di lunedì 21 ottobre 2024)89ferrara 71: Cardazzo 15, Burei, Puppi, Cassese 25, Boscariol ne, Cecchinato 12, Dalcò 11, Cerchiaro 16, Tidona ne, Mandic 2, Bozzetto 8, Raffin. All. Milli. FERRARA: Dioli ne, Sackey 6, Drigo 4,25, Tio 6, Yarbanga, Solaroli 15, Turini 4, Ballabio ne, Braga ne,11. All. Benedetto. Parziali: 33-20; 53-36; 70-55. Aarriva il primo ko in campionato per Ferrara, che paga dieci minuti thriller a cavallo tra primo e secondo quarto, e cede ai friulani, ora da soli al comando della classifica. Sotto addirittura di 24 lunghezze, l’prova a rientrare nella ripresa sospinta da uncommovente, ma il divario è troppo ampio e l’energia manca per una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso.