“Vorrei delle spiegazioni”: bufera su Empoli-Napoli (Di domenica 20 ottobre 2024) Il match delle 12.30 si è chiuso con la vittoria di misura del Napoli che ha approfittato di un rigore a favore per superare l’Empoli Si è chiusa non senza polemiche la prima gara di Serie A di questa domenica tra Empoli e Napoli. Nel match del Castellani, vinto dalla formazione di Antonio Conte nonostante un primo tempo di grande sofferenza, è risultato decisivo un calcio di rigore assegnato agli azzurri nel corso della ripresa da Khvicha Kvaratskhelia, da cui sono poi scaturite le polemiche del post partita. Roberto Gemmi su Dazn – Calciomercato.itPer questa ragione, ma anche per motivi di salute, Roberto D’Aversa non si è presentato al termine dell’incontro ai microfoni di ‘Dazn’. Al suo posto è invece apparso davanti alle telecamere il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi. Calciomercato.it - “Vorrei delle spiegazioni”: bufera su Empoli-Napoli Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il match12.30 si è chiuso con la vittoria di misura delche ha approfittato di un rigore a favore per superare l’Si è chiusa non senza polemiche la prima gara di Serie A di questa domenica tra. Nel match del Castellani, vinto dalla formazione di Antonio Conte nonostante un primo tempo di grande sofferenza, è risultato decisivo un calcio di rigore assegnato agli azzurri nel corso della ripresa da Khvicha Kvaratskhelia, da cui sono poi scaturite le polemiche del post partita. Roberto Gemmi su Dazn – Calciomercato.itPer questa ragione, ma anche per motivi di salute, Roberto D’Aversa non si è presentato al termine dell’incontro ai microfoni di ‘Dazn’. Al suo posto è invece apparso davanti alle telecamere il direttore sportivo dell’Roberto Gemmi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Varriale : Riflessioni sulla Vittoria del Napoli a Empoli - Questo risultato, oltre a certificare la forza del Napoli, evidenzia la difficoltà che la squadra empolese ha incontrato contro gli uomini di Conte. Il giornalista riconosce la solidità del Napoli, ma avverte che la strada verso il successo è ancora irta di ostacoli, con avversari temibili e un contesto competitivo che continua a evolversi. (Terzotemponapoli.com)

Conte dopo Empoli-Napoli : “Reazione giusta. Gilmour ha fatto una grande cosa” | VIDEO - Conte ha voluto anche sottolineare l’importanza della crescita mentale della squadra: “Stiamo costruendo una base solida per essere ambiziosi. L'articolo Conte dopo Empoli-Napoli: “Reazione giusta. Se l’Empoli avesse segnato nel primo tempo, però, non avremmo avuto nulla da dire”. I tifosi e il percorso del Napoli Conte ha poi parlato del supporto dei tifosi, che sono accorsi in massa a ... (Napolipiu.com)

Empoli-Napoli 0-1 - Gemmi : “Contenti della prestazione - non capisco il rigore” - Così Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta interna per 1-0 contro il Napoli nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025. “Non voglio fare eccessiva polemica, ma sull’episodio del rigore concesso al Napoli non vedo un contatto tra Anjorin e Politano“. (Sportface.it)