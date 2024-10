Video Gol Roma-Inter 0-1, highlights e sintesi (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo la sosta nazionali, arriva subito un big match per l’Inter, che affronta in trasferta la solidissima Roma di Juric.La prima frazione è molto equilibrata, con i giallorossi che riescono a mettere paura agli avversari con un palo di Pellegrini.I nerazzurri rispondono con l’ex della Europa.today.it - Video Gol Roma-Inter 0-1, highlights e sintesi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo la sosta nazionali, arriva subito un big match per l’, che affronta in trasferta la solidissimadi Juric.La prima frazione è molto equilibrata, con i giallorossi che riescono a mettere paura agli avversari con un palo di Pellegrini.I nerazzurri rispondono con l’ex della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Video Gol Roma-Inter 0-1 - highlights e sintesi - Dopo la sosta nazionali, arriva subito un big match per l’Inter, che affronta in trasferta la solidissima Roma di Juric. La prima frazione è molto equilibrata, con i giallorossi che riescono a mettere paura agli avversari con un palo di Pellegrini. I nerazzurri rispondono con l’ex della... (Milanotoday.it)

Highlights e gol Roma-Inter 0-1 : Serie A 2024/2025 (VIDEO) - . Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. Nella ripresa su una disattenzione giallorossa con Zalewski che cade il contropiede ospite è fruttuoso grazie alla botta di Lautaro Martinez che è decisivo. LE PAGELLE GLI HIGHLIGHTS DI ROMA-INTER 0-1 ??GOAL?? | Roma 0-1 Inter | Lautaro Martinezpic. (Sportface.it)

Roma Inter - polemiche per un cartellino rosso non dato a Cristante per fallo su Thuram : nerazzurri furiosi – VIDEO - Parliamo del contatto al limite dell’area tra Cristante e Thuram, che ha fermato il francese lanciato […]. Roma Inter, ancora polemiche in campo! Un rosso non dato a Cristante dopo un fallo su Thuram: nerazzurri furiosi – VIDEO Nel primo tempo di Roma Inter si è verificato un episodio che ha fatto arrabbiare e non poco tutti gli interisti. (Calcionews24.com)