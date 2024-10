Un concorrente del Grande Fratello sarà mandato al Gran Hermano e viceversa: era già successo (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Grande Fratello e il Gran Hermano torneranno a collaborare a distanza di quindici anni dall’ultima volta. Il conduttore del Gran Hermano ha infatti annunciato che presto un concorrente dell’attuale edizione andrà a vivere in un Grande Fratello estero e qualcuno di questo Grande Fratello estero andrà a vivere al Gran Hermano per un periodo di tempo limitato. E i rumor sono chiari: l’edizione sarà quella italiana e la concorrente spagnola sarà Maica. ¡NOTICIÓN! Llega EL INTERCAMBIO, un clásico de GH Uno de los concursantes tendrá que hacer las maletas y cruzar fronteras ¿Quién vivirá esta emocionante aventura? ¡Prepárate! Este domingo, a las 22:00H, en @telecincoes #GH18O #GHGala7 pic.twitter. Biccy.it - Un concorrente del Grande Fratello sarà mandato al Gran Hermano e viceversa: era già successo Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ile iltorneranno a collaborare a distanza di quindici anni dall’ultima volta. Il conduttore delha infatti annunciato che presto undell’attuale edizione andrà a vivere in unestero e qualcuno di questoestero andrà a vivere alper un periodo di tempo limitato. E i rumor sono chiari: l’edizionequella italiana e laspagnolaMaica. ¡NOTICIÓN! Llega EL INTERCAMBIO, un clásico de GH Uno de los concursantes tendrá que hacer las maletas y cruzar fronteras ¿Quién vivirá esta emocionante aventura? ¡Prepárate! Este domingo, a las 22:00H, en @telecincoes #GH18O #GHGala7 pic.twitter.

