Biccy.it - Selvaggia Lucarelli svela se Chiara Ferragni l’ha mai denunciata

(Di domenica 20 ottobre 2024)qualche giorno fa è stata ospite dell’Endorfine Festival di Lugano dove ha parlato del caso Ferragnez e di. A domanda diretta: “ti ha mai denunciato?“, la firma del Fatto Quotidiano ha risposto candidamente di no spiegandone anche quelli che secondo lei sarebbero i motivi. “non mi ha mai denunciato. Come me lo spiego? Credo che lei sia sinceramente allergica al conflitto. Questo è molto chiaro nella sua vita, credo che faccia parte delle sue qualità. Non mi sembra una persona conflittuale, non mi sembra una persona che cerca lo scontro. Negli anni, il fatto che non abbia mai risposto a una critica, io l’ho interpretato come un senso di superiorità che indubbiamente c’era. Lei non ha mai risposto a una critica di nessun tipo durante gli anni del suo successo.