Roma più 17 000 runners hanno corso la Wizz Air Half Marathon

Roma, 20 ottobre 2024 – Run, run, Roma! Che festa la prima Wizz Air Rome Half Marathon. Una tipica, splendida ottobrata Romana ha accolto i 17.345 runner provenienti da tutto il mondo. Dalle 8.30 le tante "onde" della partenza, quanto mai scenografica, da via del Circo Massimo. Poi la lunga scia colorata dei runner ha dipinto un arzigogolo nella Capitale fondendo storia, architettura e sport, fino ad arrivare al traguardo sotto il sole del Colosseo: un momento che, da solo, vale l'esperienza. Grande successo anche per la 5 chilometri non competitiva Longevity Run, la staffetta a squadre Relay Rome Half Marathon e la Runderwear Intimissimi Uomo. Vince per distacco la Wizz Air Rome Half Marathon 2024 Emmanuel Wafula (Kenya), che con il tempo di 59.58 diventa il primo re della mezza maratona di Roma, la più partecipata d'Italia.

