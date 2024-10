Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia: Gavassa sott’acqua, blackout in via Koch

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - L’alluvione ha picchiato duro anche a: la situazione più critica resta quella intorno a, dopo la tracimazione del torrente Rodano, che intorno alle 3 di stanotte ha invaso le strade e le case della frazione. "Abbiamo visto arrivare una valanga d'acqua", dicono i residenti. Viaè la strada con le maggiori criticità, rimasta da stanotte senza elettricità. Coinvolte molte aziende, ma anche diverse abitazioni in cui i residenti hanno scelto di raggiungere i piani alti. In tarda mattinata il sindaco Marco Massari è salito sopra una imbarcazione della protezione civile per raggiungere le case allagate dei residenti e chiedere loro se avessero bisogno di aiuto o di un alloggio per la notte. "L'acqua sta lentamente defluendo, ma ci vorranno giorni per recuperare le nostre abitazioni", dicono sconsolati alcuni residenti.