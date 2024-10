Calciomercato.it - Partite rinviate per maltempo: è arrivato il comunicato UFFICIALE

(Di domenica 20 ottobre 2024) Diversenel weekend del calcio italiano sono stateper: èanche ilper scandire gli appuntamenti Dopo la pausa per le nazionali, c’era grande attesa per capire come sarebbe ripartita la Serie A e quali sarebbero state le gerarchie tra le prime della classe. Gli occhi, però, non sono puntate solo sulle big del massimo campionato italiano, ma anche sulle categorie minori, che comunque convogliano migliaia di appassionati ogni settimana, pronti a sostenere la squadra del proprio territorio. Ledel weekend sono stateper(LaPresse) – calciomercato.itDi certo, la delusione non è mancata per com’è andata proprio in quelle categorie. A partire da venerdì, l’Italia è stata avvolta nella morsa del, che non ha condizionato solo le condizioni degli impianti sportivi, ma la vita di molti cittadini.