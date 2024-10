Napoli, Manna: "Gilmour dimostrerà il suo valore. Ecco perché Lukaku non è andato col Belgio" (Di domenica 20 ottobre 2024) Giovanni Manna, ds del Napoli, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla gara contro l`Empoli, le sue parole. Lukaku - `Romelu è un giocatore ch Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Giovanni, ds del, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla gara contro l`Empoli, le sue parole.- `Romelu è un giocatore ch

Napoli - dallo scudetto a Lukaku : doppio annuncio di Manna - Affrontiamo partita dopo partita, oggi sarà molto complicato”. Il dirigente, però, si è prima focalizzato su uno dei calciatori più in forma e maggiormente coinvolti nel progetto inaugurato da Conte: Romelu Lukaku. itNel pre-partita di ‘Dazn’, del momento d’oro vissuto in questo avvio di stagione dal Napoli, ha parlato il direttore sportivo Giovanni Manna. (Calciomercato.it)

Manna a DAZN : “Lobotka o Gilmour non fa differenza! Lukaku? Vuole essere al 100% per il Napoli” - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima dell’inizio della partita tra Empoli e Napoli. Gli azzurri hanno bisogno di dare continuità al proprio gran periodo di forma dopo il tonfo di Verona per allungare sulla Juventus. Ora c’è Billy, tocca a lui”. (Spazionapoli.it)

Napoli su Bonny - che goal di tacco dell’obiettivo di Manna - itIl Napoli già in estate aveva chiesto informazioni per lui ma il Parma complice l’infortunio di Adrian Benedyczak l’ha ritenuto incedibile, ora incanta i suoi tifosi partita dopo partita. Goal di tacco per Bonny, gli azzurri continuano a seguirlo come papabile sostituto per far rifiatare Romelu Lukaku (LaPresse) spazionapoli. (Spazionapoli.it)