MotoGP GP Australia 2024, Martin: “Non ho rischiato troppo. Rispetto all’anno scorso ho più testa” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Gara difficile, avevo un buon ritmo ma il feeling nonera granché anche a causa del vento. Ho provato a resister all’attacco di Marquez, ma provare a ripassarlo sarebe stato troppo rischioso. Mi prendo i 10 punti guadagnati in questo fine settimana su Bagnaia”. Così Jorge Martin dopo la seconda posizione nel GP d’Australia a Phillip Island dietro Marquez. Sul Mondiale: “Rispetto all’anno scorso sono sempre veloce, ma ho più testa. Pecco è un grande campione e per me è bellissimo lottare con lui per il titolo a questo punto della stagione. Mi concentro su me stesso e su tutto ciò che posso migliorare”. MotoGP GP Australia 2024, Martin: “Non ho rischiato troppo. Rispetto all’anno scorso ho più testa” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Gara difficile, avevo un buon ritmo ma il feeling nonera granché anche a causa del vento. Ho provato a resister all’attacco di Marquez, ma provare a ripassarlo sarebe statorischioso. Mi prendo i 10 punti guadagnati in questo fine settimana su Bagnaia”. Così Jorgedopo la seconda posizione nel GP d’a Phillip Island dietro Marquez. Sul Mondiale: “sono sempre veloce, ma ho più. Pecco è un grande campione e per me è bellissimo lottare con lui per il titolo a questo punto della stagione. Mi concentro su me stesso e su tutto ciò che posso migliorare”.GP: “Non hoho più” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - Jorge Martin : “Troppo rischioso lottare con Marquez - ho pensato ai punti per il Mondiale” - In ogni caso, il ventiseienne madrileno ha guadagnato altri 4 punti al rivale per il titolo iridato. Il centauro della Ducati Pramac si è attestato alla piazza d’onore della gara odierna alle spalle di Marc Marquez (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati Factory Lenovo). Mi sono reso conto che non ce l’avrei fatta a fare il vuoto. (Oasport.it)

MotoGP - le pagelle della Sprint Race a Phillip Island : Martin inattaccabile - Bagnaia troppo lento - Che fine ha fatto il campione del mondo 2020? Quantomeno oggi non cade, ma chiude 13° a 23. Male in qualifica, male in gara, finisce anche nella ghiaia. Con quanto fatto vedere oggi, nella gara lunga il divario potrebbe anche aumentare… MARC MARQUEZ (Ducati Gresini) 8: mezzo voto in meno per l’errore al via in curva 1 che, con il senno di poi, gli costa a carissimo prezzo. (Oasport.it)

MotoGP - Francesco Bagnaia : “Un 2° posto che va bene per il Mondiale. Marquez era troppo forte in queste condizioni” - Dal -26 successivo alla Sprint di sabato, è passato a -7. Il ventisettenne piemontese ha tuttavia ragione di sorridere, in quanto ha quasi azzerato il distacco accumulato in classifica generale. Marc era troppo in forma, soprattutto con queste condizioni. Di sicuro ci riproverò, ma in queste condizioni è superiore. (Oasport.it)