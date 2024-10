Sport.quotidiano.net - MotoGp Australia 2024: Marc Marquez trionfa davanti a Martin, Bagnaia terzo. La classifica

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobrenel GP d'dinonostante i i pronostici non lo dessero per favorito. Sul circuito di Phillip Island il fuoriclasse spagnolo centra così la sua terza vittoria stagionale dopo Aragon e San Marino, compiendo una rimonta eccezionale. Un successo che sembrava impossibile al via, complice una pellicola adesiva della sua visiera che si era infilata sotto la gomma posteriore e che ha fatto derapare la moto. Il pilota del team Gresini Ducati ha rimontato posizioni, sorpasso dopo sorpasso, fino a ingaggiare una bella sfida con il connazionale Jorge, leader del Mondiale, lasciandoselo poi alle spalle al traguardo. Sul gradino più basso del podio Pecco, che vede quindi aumentare il suo distacco ingenerale da: 424 punti per lo spagnolo, 404a tre Gp dalla fine.