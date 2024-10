Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Leclerc in fuga, Sainz prova l’undercut su Verstappen

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23° giro/56per ora non rientra ai box, dunque non risponde alla mossa della Ferrari. 22° giro/56ha montato gomme hard. Riuscirà ad andare sino in fondo? Non siamo neanche a metà gara 22° giro/56 Pit-stop per. Si gioca la carta delnei confronti di. 2.6 la durata del cambio gomme. Esce davanti a Perez. 21° giro/56 Tira e molla tra. Lo spagnolo torna a 1.8 e vede avvicinarsi Norris a 3.1. 21° giro/56deve cercare di allungare il più possibile questo stint, di modo da tentare la strategia di effettuare una sola sosta ai box. 20° giro/56si riporta a 1.5 da. 20° giro/56 PROSEGUE LADI! 8?3 su. Attenzione che sta carburando Norris: il pilota della McLaren si porta a 3?4 da