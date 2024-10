L’inter vince all’olimpico e fa tremare la roma: lautaro martinez decide il match (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inter si impone per 1-0 contro la roma all’olimpico, grazie a una rete decisiva di lautaro martinez nella ripresa. Mentre i nerazzurri celebrano un importante successo che li colloca al secondo posto in classifica, la squadra di Simone Inzaghi deve confrontarsi con un’emergenza infortuni che rischia di compromettere le prossime sfide cruciali, in particolare quella contro la Juventus. Allo stesso tempo, per Ivan Juric giunge un momento difficile, poiché si tratta della prima sconfitta in campionato da allenatore della roma. L’importanza della vittoria e i prossimi impegni La vittoria ottenuta dalL’inter è fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra. Con questo successo, i nerazzurri restano in scia al Napoli, attuale leader del campionato, a solo un punto di distanza. Gaeta.it - L’inter vince all’olimpico e fa tremare la roma: lautaro martinez decide il match Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi impone per 1-0 contro la, grazie a una rete decisiva dinella ripresa. Mentre i nerazzurri celebrano un importante successo che li colloca al secondo posto in classifica, la squadra di Simone Inzaghi deve confrontarsi con un’emergenza infortuni che rischia di compromettere le prossime sfide cruciali, in particolare quella contro la Juventus. Allo stesso tempo, per Ivan Juric giunge un momento difficile, poiché si tratta della prima sconfitta in campionato da allenatore della. L’importanza della vittoria e i prossimi impegni La vittoria ottenuta dalè fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra. Con questo successo, i nerazzurri restano in scia al Napoli, attuale leader del campionato, a solo un punto di distanza.

