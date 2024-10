L’evento alluvionale a Botteghino di Zocca (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ritrovato il corpo della persona dispersa a Botteghino di Zocca dopo l’alluvione del torrente Zena La notte scorsa, il corpo di una persona dispersa è stato rinvenuto a Botteghino di Zocca, nel comune di Pianoro, in provincia di Bologna. L’individuazione è stata effettuata grazie all’elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato l’area colpita da pesanti precipitazioni. Gli eventi climatici avversi hanno provocato la piena del torrente Zena, travolgendo l’auto su cui viaggiava la vittima. Attualmente, le operazioni di recupero sono in corso, con le autorità impegnate a gestire la situazione e a fornire assistenza ai familiari della persona scomparsa. Il territorio di Botteghino di Zocca ha subito, nelle ultime ore, una violenta ondata di maltempo che ha portato a significativi disagi. Gaeta.it - L’evento alluvionale a Botteghino di Zocca Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ritrovato il corpo della persona dispersa adidopo l’alluvione del torrente Zena La notte scorsa, il corpo di una persona dispersa è stato rinvenuto adi, nel comune di Pianoro, in provincia di Bologna. L’individuazione è stata effettuata grazie all’elicottero dei vigili del fuoco, che ha sorvolato l’area colpita da pesanti precipitazioni. Gli eventi climatici avversi hanno provocato la piena del torrente Zena, travolgendo l’auto su cui viaggiava la vittima. Attualmente, le operazioni di recupero sono in corso, con le autorità impegnate a gestire la situazione e a fornire assistenza ai familiari della persona scomparsa. Il territorio didiha subito, nelle ultime ore, una violenta ondata di maltempo che ha portato a significativi disagi.

