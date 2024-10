Inter-news.it - Koné: Mentalità e creatività contro l’Inter. Thuram amico, ma non in campo!»

Manuelsi è espresso nel pre-partita di Roma-Inter. Le componenti da garantire nel match e il rapporto con Marcussono stati i temi affrontati. IL PENSIERO – Manuelha parlato prima dell'inizio di Roma-Inter a DAZN: «Momento molto importante a livello professionale e sportivo, quindi devo continuare così. Devo garantire, presenza fisica eper aiutare la squadra insieme ai miei compagni di reparto. Dobbiamo fare tutto il possibile per vincere la partita. Ho parlato con Marcusieri sera, ci conosciamo bene e sarà un piacere ritrovarlo».