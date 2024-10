Giornalettismo.com - IT Wallet farà sparire il portafoglio tradizionale?

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ne abbiamo parlato a più riprese. I pagamenti digitali sono aumentati, il contante è sempre meno impiegato (come ricordano anche gli Osservatori del Politecnico di Milano), i wearable – che consentono di pagare senza esibire una carta di credito – sono sempre di maggiore tendenza e presentano delle soluzioni sempre più fantasiose. Tuttavia, fino a questo momento, ilè stato sempre un accessorio importante per portarsi dietro i documenti: patente, tessera sanitaria, carte di identificazione varie. IT– e in generale la strategia europea per la digitalizzazione – hanno, tra gli altri obiettivi, quello di mandare in pensione il. Dal 23 ottobre, infatti, verrà avviata la sperimentazione che permetterà, attraverso l’app IO, di esibire digitalmente patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità.