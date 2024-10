Gaza sotto assedio, l'allarme lanciato dall'Onu: “Nelle Striscia scene sempre più orribili” (Di domenica 20 ottobre 2024) « L'incubo a Gaza si sta intensificando . scene orribili si stanno svolgendo nella Striscia settentrionale, tra conflitti, incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria in continuo peggioramento». È l' allarme lanciato dal coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente , Tor Wennesland, il quale ha sottolineato che nella Striscia nessun luogo è sicuro Feedpress.me - Gaza sotto assedio, l'allarme lanciato dall'Onu: “Nelle Striscia scene sempre più orribili” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024) « L'incubo asi sta intensificando .si stanno svolgendo nellasettentrionale, tra conflitti, incessanti attacchi israeliani e una crisi umanitaria in continuo peggioramento». È l'dal coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente , Tor Wennesland, il quale halineato che nellanessun luogo è sicuro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oms : nuovo allarme rischio carestia a Gaza - L’ Oms lancia un nuovo allarme per la situazione a Gaza che rischia una carestia catastrofica. Servizio di Maurizio Di Schino The post Oms: nuovo allarme rischio carestia a Gaza first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Gaza - allarme dell’Oms : “Nella Striscia c’è una carestia catastrofica che interessa 133mila persone. Senza interventi - il numero dei malnutriti triplicherà entro aprile” - L'articolo Gaza, allarme dell’Oms: “Nella Striscia c’è una carestia catastrofica che interessa 133mila persone. Inoltre, l’arrivo dell’inverno “e l’accesso sempre più limitato all’acqua e ai servizi sanitari probabilmente peggioreranno la malnutrizione acuta, soprattutto nelle aree densamente popolate, dove il rischio di epidemie è già elevato”. (Lanotiziagiornale.it)

Libano - nuovo attacco israeliano. Allarme a Gaza : “Sgomberate ospedale” - Sul campo si continua a morire. L’esercito israeliano annuncia un nuovo attacco in Libano. A Gaza l’avvertimento: sgomberate l’ospedale. Servizio di Massimiliano Cochi The post Libano, nuovo attacco israeliano. Allarme a Gaza: “Sgomberate ospedale” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)