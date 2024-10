Farmacie di turno a Lucca aperte oggi, 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Cerchi una farmacia di turno aperta a Lucca? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Lucca: Farmacia Comunale 1 P.za Curtatone tel. +39 0583491398 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale 3 Monte San Quirico V. per Camaiore,1099 tel. +39 0583341567 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Massagli P.za S. Michele,36 tel. +39 0583496067 CHIAMA INDICAZIONI Lanazione.it - Farmacie di turno a Lucca aperte oggi, 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Cerchi una farmacia diaperta a? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a: Farmacia Comunale 1 P.za Curtatone tel. +39 0583491398 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Comunale 3 Monte San Quirico V. per Camaiore,1099 tel. +39 0583341567 CHIAMA INDICAZIONI Farmacia Massagli P.za S. Michele,36 tel. +39 0583496067 CHIAMA INDICAZIONI

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farmacie di turno a Lucca aperte oggi, 19 ottobre 2024 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Serie A, le probabili formazioni: Juve senza Koopmeiners, la Roma recupera Dybala - (Adnkronos) - La Serie A torna in campo. Dopo la pausa per le nazionali, il campionato italiano si riprende la scena con l'ottava giornata. Due i big match in programma, ma tante partite che ... (reggiotv.it)

Psichiatra Barbara Capovani uccisa a Pisa, condanna all'ergastolo per Gianluca Paul Seung - (Adnkronos) - La Corte di Assise di Pisa ha condannato, con sentenza emessa nella serata di oggi, 16 ottobre, Gianluca Paul Seung all'ergastolo per l'omicidio volontario premeditato della psichiatra B ... (reggiotv.it)