Diletta Leotta svela tutte le novità de La Talpa: villa, corte e spie

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo mesi di attesa oggi Tv Sorrisi e Canzoni hato in anteprima il cast della nuova edizione de Lainvece è stata ospite a Verissimo ed ha rivelato ledi questo attesissimo comeback televisivo. Laè tornata dopo 16 anni e a quanto pare con diversi cambiamenti. Via lo studio, via la diretta (ma questo lo sapevamo, purtroppo), arriveranno invece ladelle(una sorta di Palapa) e ladelle(come lade La Pupa e il Secchione). Ci saranno anche prove e sfide e anche una parte dedicata alle emozioni e i sentimenti (Dio ce ne liberi).sulla nuova edizione de La. “Io non sto più nella pelle. Sono stata per mesi via da casa per questo progetto. C’ho messo tutta me stessa ed è una cosa a cui tengo molto. Questo cast è bellissimo, ne abbiamo per tutti i gusti.