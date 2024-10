Ciclismo su pista, Chris Hoy shock: “Mi rimangono tra i due e i quattro anni di vita” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il mondo del Ciclismo su pista riceve una notizia tremenda proprio durante i giorni dei Mondiali in corso di svolgimento in Danimarca. Sir Chris Hoy, sei medaglie d’oro alle Olimpiadi tra Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012, ha annunciato di avere tra i due e i quattro anni di vita a causa di un cancro alla prostata allo stadio terminale. La sua battaglia è cominciata lo scorso febbraio, quando rese nota la sua malattia e di aver già cominciato con i cicli di chemioterapia, e che la situazione stava andando per il meglio. Invece, otto mesi dopo, si ritrova a dover dare la notizia che nessuno al mondo vorrebbe sentire. Il suo annuncio è arrivato durante un’intervista al Sunday Times e ha affrontato la situazione con grande dignità: “Siamo nati e tutti noi moriamo, è parte del processo. Oasport.it - Ciclismo su pista, Chris Hoy shock: “Mi rimangono tra i due e i quattro anni di vita” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il mondo delsuriceve una notizia tremenda proprio durante i giorni dei Mondiali in corso di svolgimento in Danimarca. SirHoy, sei medaglie d’oro alle Olimpiadi tra Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012, ha annunciato di avere tra i due e idia causa di un cancro alla prostata allo stadio terminale. La sua battaglia è cominciata lo scorso febbraio, quando rese nota la sua malattia e di aver già cominciato con i cicli di chemioterapia, e che la situazione stava andando per il meglio. Invece, otto mesi dopo, si ritrova a dover dare la notizia che nessuno al mondo vorrebbe sentire. Il suo annuncio è arrivato durante un’intervista al Sunday Times e ha affrontato la situazione con grande dignità: “Siamo nati e tutti noi moriamo, è parte del processo.

Mondiali di Ciclismo su Pista - Consonni sul podio : arriva uno splendido argento nell’omnium - Simone Consonni porta a casa uno splendido argento nell’omnium. Foto @sprintcycling da Federciclismo/Facebook ilfaroonline. . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. it è su GOOGLE NEWS. Il belga Lindsay De Vylder ha vinto l’oro. (Ilfaroonline.it)

Ciclismo : Mondiali pista; Consonni d'argento nell'omnium - Simone Consonni ha conquistato questa sera l'argento nel torneo dell'omnium ai Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup (Danimarca) al termine di una grande giornata: secondo nello scratch, sesto nella tempo race e terzo nell'eliminazione. Oro al belga Lindsay De Vylder. (Quotidiano.net)

Ciclismo su pista - Simone Consonni argento ai Mondiali. Quinta la Madison femminile - Vece settima nei 500 metri - . Se la prende Simone Consonni nell’Omnium, autore di una gara sempre costante e chiusa con l’argento alle spalle del belga Lindsay De Vylder e davanti all’olandese Yanne Dorenbos, in testa prima della corsa a punti. Per lei già un successo ottenere il posto tra le migliori otto; ad imporsi è la russa Iana Burlakova, che conquista il suo primo oro iridato in carriera e lo fa battendo la bandiera ... (Oasport.it)