Cade un grosso albero. Tre famiglie rimangono bloccate in casa (Di domenica 20 ottobre 2024) Poco prima delle 17 un albero di notevoli dimensioni è crollato in via della Flora a Manziana, ostruendo completamente la carreggiata e danneggiando il muro di cinta di una casa. A causa dell'incidente, tre famiglie sono rimaste bloccate all'interno delle proprie abitazioni. Sul posto sono Romatoday.it - Cade un grosso albero. Tre famiglie rimangono bloccate in casa Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Poco prima delle 17 undi notevoli dimensioni è crollato in via della Flora a Manziana, ostruendo completamente la carreggiata e danneggiando il muro di cinta di una. A causa dell'incidente, tresono rimasteall'interno delle proprie abitazioni. Sul posto sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, allagamenti in mezzo Nordest: a Mestre un albero cade su un'auto di passaggio, a Saccolongo esonda il Bacchiglione - Le buone notizie, per il rischio di esondazione dei fiumi, sono arrivate ieri mattina da Vicenza. Le previsioni meteo in miglioramento sulla città del Palladio hanno avuto come ... (ilgazzettino.it)

Il affare di IKEA che sparirà dai negozi: ciò di cui hai bisogno per questo Natale - Sebbene manchino ancora alcune settimane all’arrivo ufficiale del Natale, IKEA si sta già preparando con splendidi addobbi che sono tra i migliori di quest’anno. Se sei tra coloro che preferiscono ave ... (stopandgo.tv)

Bomba d'acqua, strade allagate e frane nelle Marche: una famiglia evacuata - ANCONA Una giornata intensa per i vigili del fuoco che hanno effettuato una cinquantina di interventi nelle province colpite dal maltempo nella giornata di oggi: la zona di Fano e colline ... (corriereadriatico.it)