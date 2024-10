Basket, in serie C esordio con il botto per la Pallacanestro Femminile Pisa a Viareggio (Di domenica 20 ottobre 2024) Pisa, 20 ottobre 2024 – Buona la prima per la Pallacanestro Femminile Pisa, all’esordio nel campionato di serie C, sul campo della Pallacanestro Femminile Viareggio. Contro una squadra che, nella scorsa stagione si era imposta due volte sulle ragazze del presidente Laura Guerrini, le biancorosse si sono imposte nettamente, al termine di una partita senza storia, chiusa già al riposo. LA CRONACA – Contro un Viareggio rinnovato, senza alcune delle atlete esperte del recente passato, le atlete di Stefano Zari, coadiuvato in panchina da Carlo De Filippis, sono partite in quarta, chiudendo il primo quarto con vantaggio di 9 lunghezze, diventato presto a due cifre e attestatosi a 19 al riposo, dopo un secondo parziale in cui le padrone di casa hanno segnato solo 3 punti (3-13). Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C esordio con il botto per la Pallacanestro Femminile Pisa a Viareggio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Buona la prima per la, all’nel campionato diC, sul campo della. Contro una squadra che, nella scorsa stagione si era imposta due volte sulle ragazze del presidente Laura Guerrini, le biancorosse si sono imposte nettamente, al termine di una partita senza storia, chiusa già al riposo. LA CRONACA – Contro unrinnovato, senza alcune delle atlete esperte del recente passato, le atlete di Stefano Zari, coadiuvato in panchina da Carlo De Filippis, sono partite in quarta, chiudendo il primo quarto con vantaggio di 9 lunghezze, diventato presto a due cifre e attestatosi a 19 al riposo, dopo un secondo parziale in cui le padrone di casa hanno segnato solo 3 punti (3-13).

