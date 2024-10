Movieplayer.it - Andrew Garfield: "Jessica Chastain ha fatto ritardare le riprese per farmi dare l'ultimo saluto a mia madre"

(Di domenica 20 ottobre 2024)ha rivelato che non smetterà mai di ringraziare, perché durante lede Gli Occhi di Tammy Faye ha permesso all'attore dil'allaricorda comegli abbia garantito di trascorrere del tempo con sua, Lynn, prima che morisse di cancro al pancreas nel 2019. L'attore ha recentemente espresso la sua gratitudine in un'intervista alla rivista People alla sua co-protagonista di The Eyes of Tammy Faye, per il suo aiuto durante quel difficile periodo. "Quello che è stato incredibile è che David Greenbaum della Searchlight Pictures ehanno riorganizzato il programma all'minuto. Mettendo in pausa lein North Carolina per alcuni giorni in modo che potessi tornare in Inghilterra e stare con miaper