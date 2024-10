Accadde oggi: la lattina e il capolavoro di Peppino Prisco (Di domenica 20 ottobre 2024) Accadde oggi lattina. Italia contro Germania, un binomio che a livello di sfide tra nazionali ha trovato il suo apice nella semifinale del mondiale 2006 quando gli Azzurri di Marcello Lippi Ilnerazzurro.it - Accadde oggi: la lattina e il capolavoro di Peppino Prisco Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 20 ottobre 2024). Italia contro Germania, un binomio che a livello di sfide tra nazionali ha trovato il suo apice nella semifinale del mondiale 2006 quando gli Azzurri di Marcello Lippi

Almanacco | Domenica 20 ottobre : accadde oggi - compleanni - santo e proverbio del giorno - Domenica 20 Ottobre è il 294° giorno del calendario gregoriano, mancano 72 giorni alla fine dell’anno. Santo del giorno: Santa Irena del Portogallo Proverbio di Ottobre Ottobre piovoso, campo prosperoso Accadde Oggi 1918 - In seno alle trattative di armistizio, il governo... (Firenzetoday.it)

Accadde oggi : 20 ottobre - l’esordio di Diego Armando Maradona - . Avrebbe compiuto 16 anni dieci giorni dopo quel 20 ottobre 1976, in cui fece il suo esordio nell’Argentinos Juniors, pronto a entrare nella storia. go Armando Maradona, in quella partita di campionato contro il Talleres di Cordoba, entrò in campo all’inizio del secondo tempo … Continua L'articolo. (Fremondoweb.com)

Accadde oggi - 19 ottobre : Theo Klockner ed altre ricorrenze - GLIEROIDELCALCIO. Compie sessant’anni Marcio Bittencourt, campione nazionale del Brasile nel ’90 con il Corinthians. 19 ottobre: Theo Klockner ed altre ricorrenze Una Coppa di Germania vinta con lo Schwarz Essen e uno ‘scudetto’ celebrato con il Werder Brema: il 19 ottobre 1934 è nato Theo Klockner. (Glieroidelcalcio.com)