Pronosticipremium.com - ? Pronostico Liga – 20 Ottobre 2024: Quattro Partite in Programma

(Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 20, si disputanodella decima giornata di LaEA Sports, il massimo campionato spagnolo. Abbiamo selezionato i pronostici per ciascun incontro, con analisi e suggerimenti per le scommesse. Buona fortuna! PartitaQuota Maiorca – Rayo Vallecano Under 2,5 1.41 Atlético de Madrid – Leganés Combo 1 + Under 3,5 1.82 Villarreal – Getafe Combo Goal + Over 2,5 2.40 Barcellona – Siviglia Combo 1 + Over 1,5 1.41 Analisi delleMaiorca – Rayo Vallecano: Under 2,5 Analisi: Maiorca e Rayo Vallecano tendono a giocareequilibrate e con pochi gol. L’Under 2,5 è l’opzione più sicura. Atlético de Madrid – Leganés: Combo 1 + Under 3,5 Analisi: L’Atlético è favorito in casa contro una squadra inferiore come il Leganés.