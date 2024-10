Vola nel fossato con il furgone: grave il conducente (Di sabato 19 ottobre 2024) Incidente in località San Rocco, nei pressi di Busseto. Intorno alle 14:30, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone è Vola nel fossato. L'autista è stato trasportato al Pronto Soccorso di Vaio, con ferite giudicate dai sanitari di media gravità. Sul posto i carabinieri e l'ambulanza Parmatoday.it - Vola nel fossato con il furgone: grave il conducente Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Incidente in località San Rocco, nei pressi di Busseto. Intorno alle 14:30, per cause ancora in corso di accertamento, unnel. L'autista è stato trasportato al Pronto Soccorso di Vaio, con ferite giudicate dai sanitari di media gravità. Sul posto i carabinieri e l'ambulanza

