Via Riva Reno, il fiume scoperchiato ad altezza strada. Blackout in tutto il quartiere | VIDEO (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIl fiume Reno pericolosamente vicino al livello della strada. È successo in via Riva di Reno, dove il corso d’acqua è stato scoperchiato in seguito ai lavori legati alla realizzazione della linea del tram.Città allagata, evacuazioni in Bolognatoday.it - Via Riva Reno, il fiume scoperchiato ad altezza strada. Blackout in tutto il quartiere | VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYIlpericolosamente vicino al livello della. È successo in viadi, dove il corso d’acqua è statoin seguito ai lavori legati alla realizzazione della linea del tram.Città allagata, evacuazioni in

