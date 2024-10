Verstappen risorge nella Sprint di Austin, batte Norris 3°: dura lotta tra le Ferrari di Sainz e Leclerc (Di sabato 19 ottobre 2024) Verstappen mette fine al digiuno di vittorie in Formula 1 conquistando il successo nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti: 3° al traguardo il suo rivale Lando Norris, mentre chiudono rispettivamente al 2° e 4° posto le due Ferrari di Sainz e Leclerc protagonisti di una lunga e serrata lotta tra loro andata in scena a più riprese. Fanpage.it - Verstappen risorge nella Sprint di Austin, batte Norris 3°: dura lotta tra le Ferrari di Sainz e Leclerc Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)mette fine al digiuno di vittorie in Formula 1 conquistando il successoRace del GP degli Stati Uniti: 3° al traguardo il suo rivale Lando, mentre chiudono rispettivamente al 2° e 4° posto le duediprotagonisti di una lunga e serratatra loro andata in scena a più riprese.

