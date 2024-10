Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 21 al 25 ottobre: Damiano impegnato nella cattura di Torrente

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Unalcontinua a tenerci compagnia ogni giorno su Rai Tre con gli episodi inediti della nuova stagione. Cosa accadràsettimana dal 21 al 25? Al centro dei riflettori troveremo, che con i suoi uomini sarà coinvoltodel boss. I pericoli a cui si esporrà Renda finiranno per far preoccupare molto Viola.Upas:in pericolo, Viola in ansiasembrerà avere le ore contate, e nei prossimi episodi Unalsarà intenzionato are il pericoloso boss e – dopo aver avuto carta bianca da Nicotera – Renda decide di stanarlo appostandosi con i suoi uomini nei pressi del locale del quale l’uomo è socio occulto.