Tragedia sull’Aurelia | muore un uomo in un incidente tra auto e camion

(Di sabato 19 ottobre 2024) Gavorrano, 19 ottobre 2024 – Un tragicostradale è avvenuto ieri sera, nel comune di Gavorrano, in direzione Grosseto. Undi 60 anni ha perso la vita dopo essere stato investito in un sinistro che ha coinvolto un’e un. L’allarme è stato lanciato alle 19.44 e ha attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul luogo dell’sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’medica di Grosseto e un’ambulanza della Misericordia di Follonica. Secondo le prime ricostruzioni, il tir avrebbe urtato la vettura, che era in sosta. L’impatto ha fatto spostare violentemente il veicolo, mentre l’, che si trovava fuori dall’, è stato sbalzato lontano, riportando traumi e ferite mortali. Le forze dell’ordine stanno indagando per accertare le esatte dinamiche del tragico episodio.