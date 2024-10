Torino, Sosa e Ilic si fermano per infortunio: lesione per i due titolari granata (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Torino perde due titolari per infortunio alla vigilia della partita contro il Cagliari. “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ivan Ilic hanno evidenziato una lesione focale al tendine del bicipite femorale sinistro. Esami anche per Borna Sosa: per l’esterno croato lesione miotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro”, si legge nel bollettino pubblicato dal club granata su X. Domani contro i sardi all’Unipol Domus dovrebbero essere Linetty e Pedersen ad avere una chance da titolari al posto dei due calciatori infortunati. Un’altra nota stonata per Vanoli che già deve fare a meno dei lungodegenti Schuurs e Zapata, oltre allo squalificato Maripan. Torino, Sosa e Ilic si fermano per infortunio: lesione per i due titolari granata SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilperde dueperalla vigilia della partita contro il Cagliari. “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Ivanhanno evidenziato unafocale al tendine del bicipite femorale sinistro. Esami anche per Borna: per l’esterno croatomiotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro”, si legge nel bollettino pubblicato dal clubsu X. Domani contro i sardi all’Unipol Domus dovrebbero essere Linetty e Pedersen ad avere una chance daal posto dei due calciatori infortunati. Un’altra nota stonata per Vanoli che già deve fare a meno dei lungodegenti Schuurs e Zapata, oltre allo squalificato Maripan.siperper i dueSportFace.

