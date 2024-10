Tir contro auto sull’Aurelia: muore un sessantenne (Di sabato 19 ottobre 2024) GAVORRANO – Incidente mortale nella serata del 18 ottobre a Gavorrano. Per cause al vaglio delle forze del’ordine sulla Statale 1 Aurelia in direzione Grosseto si sono scontrati un tir e un’auto. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un uomo di 60 anni, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere dell’auto. Inutilii i soccorsi arrivati con l’auto medica di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia di Follonica. Per il 60enne non c’era più nulla da fare. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) GAVORRANO – Incidente mortale nella serata del 18 ottobre a Gavorrano. Per cause al vaglio delle forze del’ordine sulla Statale 1 Aurelia in direzione Grosseto si sono scontrati un tir e un’. Ad avere la peggio il conducente dell’, un uomo di 60 anni, estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere dell’. Inutilii i soccorsi arrivati con l’medica di Grosseto e l’ambulanza della Misericordia di Follonica. Per il 60enne non c’era più nulla da fare.

