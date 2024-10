Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: “Sentiva che sarebbero stati gli ultimi giorni” (Di sabato 19 ottobre 2024) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Stefania Picasso ha raccontato gli ultimi giorni vissuti coni il marito Franco Gatti, ex membro dei Ricchi e Poveri scomparso nel 2022. Fanpage.it - Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri: “Sentiva che sarebbero stati gli ultimi giorni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,ha raccontato glivissuti coni il marito, ex membro deiscomparso nel 2022.

Stefania Picasso - chi erano il marito Franco Gatti e i figli Alessio e Federica : “Mio figlio mi parla dall’aldilà ” - Solo le mamme che hanno perso un figlio possono capirmi veramente”. Franco soffriva da tempo di patologie pregresse e due anni fa fu contagiato dal Covid. Ed è per questo che, dopo la reunion a Sanremo, aveva deciso di non andare in tour con i Ricchi e Poveri: non poteva reggere quei ritmi nelle sue condizioni”. (Metropolitanmagazine.it)