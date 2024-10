Tvpertutti.it - Sonia Bruganelli rischia Ballando: l'aiuto inspiegabile di Antonella Fiordelisi

(Di sabato 19 ottobre 2024)si trova al centro di un vero e proprio terremoto mediatico, il tutto scaturito da un commento (giusto!) della sempre pungente Selvaggia Lucarelli, che l'ha definita "piccola sul palco". Una critica che ha scatenato la reazione della concorrente, la quale ha deciso di rispondere anche con una diretta Instagram in cui, scimmiottando Chiara Ferragni, ha indossato una tuta grigia e ha fatto un mea culpa per il suo comportamento assunto durante le puntate dicon le Stelle. Nonostante le sue giustificazioni, il pubblico non sembra affatto convinto, tanto cheè ora a rischio eliminazione. Come prevede la scaletta distasera, sabato 19 ottobre 2024, si disputerà lo spareggio trae Alan Friedman, uno dei quali sarà il primo eliminato dell'attuale edizione del talent di danza condotto da Milly Carlucci.