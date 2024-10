Scuola, Vannini (Uil Campania): Pieno sostegno agli idonei 2020 (Di sabato 19 ottobre 2024) “Immettere in ruolo tutti coloro che hanno superato un concorso”. Lo sostiene la Uil Scuola Campania ieri presente presso l’Usr Campania a sostegno del presidio degli ‘idonei 2020’. “La nostra organizzazione sindacale – spiega Roberta Vannini, segretario generale della Uil Scuola Rua Campania – è da sempre al fianco di tutti coloro che con merito, pur avendo superato anche più prove concorsuali, vedono la loro stabilizzazione sempre lontana permanendo in uno stato di precarietà ormai inammissibile”. “E’ davvero inaccettabile – aggiunge – bandire nuovi concorsi per coprire posti vacanti prima di aver utilizzato tutte le graduatorie degli idonei dei concorsi precedenti. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Immettere in ruolo tutti coloro che hanno superato un concorso”. Lo sostiene la Uilieri presente presso l’Usrdel presidio degli ‘’. “La nostra organizzazione sindacale – spiega Roberta, segretario generale della UilRua– è da sempre al fianco di tutti coloro che con merito, pur avendo superato anche più prove concorsuali, vedono la loro stabilizzazione sempre lontana permanendo in uno stato di precarietà ormai inammissibile”. “E’ davvero inaccettabile – aggiunge – bandire nuovi concorsi per coprire posti vacanti prima di aver utilizzato tutte le graduatorie deglidei concorsi precedenti.

