Salvini e il caso Open Arms: "Se vengo condannato e uno dei 12 migranti stupra qualcuno, paghino i giudici" (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel mezzo del rinnovato scontro tra politica e magistratura, il vicepremier Matteo Salvini tiene alte le lance. E chiama la Lega alla mobilitazione contro le "toghe politicizzate". In giornata il segretario di via Bellerio attacca a tutto campo i giudici, intrecciando il caso Albania a quello Open Arms. E in un'intervista serale al Tg1 lancia l'assalto finale. Citando i dodici migranti spostati dall'Albania

