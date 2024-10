Ranocchia: «Inizio all’Inter molto tosto. Avuto bisogno di un aiuto» (Di sabato 19 ottobre 2024) Andrea Ranocchia si è raccontato spiegando quanto sia stato difficile superare le critiche e le difficoltà della sua prima esperienza all’Inter. PERIODO COMPLICATO – Andrea Ranocchia ha parlato della difficile realtà che ha dovuto affrontare durante la sua prima avventura con l’Inter. L’ex capitano nerazzurro si è così espresso nel suo podcast “The Frog Talks” pubblicato su InterTV: «All’Inizio ho vissuto le cose in maniera troppo forte. Quelle positive eccessivamente bene e quelle negative eccessivamente male. Successivamente ti attesti perché, in caso contrario, crolli. In quel periodo mi sono un po’ perso mentalmente. Un aiuto, anche quello psicologico, è servito. Io sono dell’idea che tutte le persone debbano intraprendere un percorso di questo tipo, a prescindere dal proprio incarico». Inter-news.it - Ranocchia: «Inizio all’Inter molto tosto. Avuto bisogno di un aiuto» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Andreasi è raccontato spiegando quanto sia stato difficile superare le critiche e le difficoltà della sua prima esperienza. PERIODO COMPLICATO – Andreaha parlato della difficile realtà che ha dovuto affrontare durante la sua prima avventura con l’Inter. L’ex capitano nerazzurro si è così espresso nel suo podcast “The Frog Talks” pubblicato su InterTV: «All’ho vissuto le cose in maniera troppo forte. Quelle positive eccessivamente bene e quelle negative eccessivamente male. Successivamente ti attesti perché, in caso contrario, crolli. In quel periodo mi sono un po’ perso mentalmente. Un, anche quello psicologico, è servito. Io sono dell’idea che tutte le persone debbano intraprendere un percorso di questo tipo, a prescindere dal proprio incarico».

