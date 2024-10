Ilrestodelcarlino.it - Rabbia Cna e Confcommercio: "Non si può vivere con la paura. Potenziare la manutenzione"

(Di sabato 19 ottobre 2024) "Occorre una vera pianificazione delle attività di cura edel territorio per evitare che l’emergenza diventi la normalità". Queste le parole di Medardo Montaguti, vicepresidente diAscom, che aggiunge: "Siamo di fronte all’ennesima emergenza con innalzamento ed esondazione di corsi d’acqua, frane, allagamenti e numerose strade interrotte. Come associazione stiamo tenendo monitorata la situazione e abbiamo avviato una ricognizione degli eventuali danni subiti dalle attività economiche. Non è accettabile continuare a concon un problema di prevenzione del rischio idrogeologico che è sotto gli occhi tutti e sul quale non è stato fatto abbastanza.