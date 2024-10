Qualcuno spieghi a Ibrahimovic che il dirigente del Milan non si fa pubblicando post su Instagram (Ordine) (Di sabato 19 ottobre 2024) Franco Ordine sul Corriere dello Sport critica l’operato di Ibrahimovic nel ruolo di dirigente Milan per RedBird. Lo sfogo di Fonseca in conferenza stampa è il segnale di un mancato supporto da parte del club. Per il giornalista Ibra continua a farsi vedere sui social e lo fa più per i suoi follower che per il bene del club. Fonseca mostra gli artigli mentre Ibrahimovic fa le foto per Instagram Scrive Ordine sul quotidiano: Paulo Fonseca ha mostrato gli artigli e si è travestito da tigre per provare a domare pubblicamente l’insubordinazione di Firenze e riprendere il controllo del Milan. Ilnapolista.it - Qualcuno spieghi a Ibrahimovic che il dirigente del Milan non si fa pubblicando post su Instagram (Ordine) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Francosul Corriere dello Sport critica l’operato dinel ruolo diper RedBird. Lo sfogo di Fonseca in conferenza stampa è il segnale di un mancato supporto da parte del club. Per il giornalista Ibra continua a farsi vedere sui social e lo fa più per i suoi follower che per il bene del club. Fonseca mostra gli artigli mentrefa le foto perScrivesul quotidiano: Paulo Fonseca ha mostrato gli artigli e si è travestito da tigre per provare a domare pubblicamente l’insubordinazione di Firenze e riprendere il controllo del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Adli : “Ibrahimovic è molto esigente. Come dirigente? Ecco cosa penso” - Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito alla Fiorentina, ha parlato di Maldini, Leao, Maignan e non solo. Ecco le sue parole. (Pianetamilan.it)

Ibrahimovic - polemiche senza fine : attacco durissimo al dirigente - Ancora polemiche su Zlatan Ibrahimovic, il dirigente del Milan finisce nuovamente sotto attacco: bordata pazzesca Il Milan ha avuto un inizio di stagione piuttosto complicato, il che è sotto gli occhi di tutti. it C’è stato parecchio da ridire, ultimamente, anche sulla società nel suo insieme e dunque sull’operato dei dirigenti. (Calciomercato.it)

Milan - Capello : “Ibrahimovic dirigente? Diamogli il tempo di capire” | VIDEO - Ecco, nel video, le dichiarazioni di 'Don Fabio' su Ibra . Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, consulente di RedBird per il Diavolo, al Festival dello Sport Fabio Capello, ex allenatore del "Milan degli Invincibili", ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club di Via Aldo Rossi, a margine del "Festival dello ... (Pianetamilan.it)