Posticipare il divieto di vendita delle auto a motore termico ha anche svantaggi per l’Europa (Di sabato 19 ottobre 2024) Sembra esserci un ampio consenso, in ambito politico e industriale, sulla necessità di richiedere alla Commissione europea un rinvio del divieto di vendita di automobili a combustione termi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Posticipare il divieto di vendita delle auto a motore termico ha anche svantaggi per l’Europa Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sembra esserci un ampio consenso, in ambito politico e industriale, sulla necessità di richiedere alla Commissione europea un rinvio deldidimobili a combustione termi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Brugge di Champions : scatta il divieto di vendita alcolici. Quando e in quali zone - Milano, 18 ottobre 2024 – Martedì 22 ottobre alle ore 18,45 si disputerà al Meazza di Milano la partita di calcio Milan-Brugge, per la terza giornata della Champions League 2024/25. Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 24 del 22ottobre nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte), nella ... (Ilgiorno.it)

Per Milan-Club Brugge scatta il divieto di vendita degli alcolici - In occasione del match a San Siro Milan-Club Brugge il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne... (Milanotoday.it)

Verso Foggia-Catania - divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia - . . In vista della gara Foggia-Catania, in programma domenica 20 ottobre alle ore 15. 00 allo stadio “Pino Zaccheria” e valevole per la decima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti. (Cataniatoday.it)