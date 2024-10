Paura per Francesco Flachi, principio di infarto a Rapallo: l’ex attaccante rassicura i fan dall’ospedale (Di sabato 19 ottobre 2024) Paura per Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, colpito da un principio di infarto nelle scorse ore mentre si trovava nella sua abitazione a Rapallo. l’ex calciatore, attualmente allenatore della PSM Rapallo, squadra di Promozione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lavagna, dove si trova tuttora ricoverato. La notizia è stata confermata dal club stesso, che ha rassicurato i tifosi e i fan con un messaggio ufficiale. Nonostante il momento di grande preoccupazione, è stato lo stesso Flachi a rasserenare l’ambiente attraverso i suoi profili social. Pubblicando una foto dall’ospedale, ha scritto: “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi“. Francesco Flachi, che ha legato il suo nome soprattutto alla Sampdoria, dove ha giocato per oltre dieci anni e di cui è stato capitano, è stato un attaccante di grande talento. Ilfattoquotidiano.it - Paura per Francesco Flachi, principio di infarto a Rapallo: l’ex attaccante rassicura i fan dall’ospedale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)per, exdi Fiorentina e Sampdoria, colpito da undinelle scorse ore mentre si trovava nella sua abitazione acalciatore, attualmente allenatore della PSM, squadra di Promozione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lavagna, dove si trova tuttora ricoverato. La notizia è stata confermata dal club stesso, che hato i tifosi e i fan con un messaggio ufficiale. Nonostante il momento di grande preoccupazione, è stato lo stessoa rasserenare l’ambiente attraverso i suoi profili social. Pubblicando una foto, ha scritto: “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi“., che ha legato il suo nome soprattutto alla Sampdoria, dove ha giocato per oltre dieci anni e di cui è stato capitano, è stato undi grande talento.

